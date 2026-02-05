PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 04.02.2026, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 05.02.2026, 07.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster aufzuhebeln, um in ein Einfamilienhaus in der Bleichestraße zu gelangen. Zudem wurde versucht die Glasscheibe eines weiteren Fensters einzuwerfen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

