Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mit Haftbefehl gesuchter Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.02.2026, gegen 14.45 Uhr, wurde ein mittels Untersuchungshaftbefehl gesuchter 18-Jähriger von einer Zivilstreife der Polizei festgenommen. Eine Zivilstreife der Polizei konnte den gesuchten 18-Jährigen auf dem Europaplatz feststellen. Dem 18-Jährigen wurde der Haftbefehl eröffnet und die Festnahme erklärt. Der 18-Jährige versuchte sich mehrfach der Maßnahmen zu entziehen und dabei kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Letztendlich konnte er zu Boden gebracht werden. Nach Hinzuziehung einer zweiten uniformierten Polizeistreife konnte der 18-Jährige zum Polizeirevier gebracht werden. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen wurden bei diesem eine Schreckschusspistole sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Die Pistole und der Schlagstock wurden beschlagnahmt. Diesbezüglich gelangt der 18-Jährige separat zur Anzeige.

Aufgrund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls wurde der 18-Jährige einem Richter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

