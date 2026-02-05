Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein

Binzen

Eimeldingen: Pkw-Fahrer kommt über eine längere Strecke mehrfach von der Fahrbahn ab und verursacht Unfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, kurz nach 12.30 Uhr, kam ein 57-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Fahrstrecke von Haltingen über Binzen sowie Eimeldingen mehrfach von der Fahrbahn ab und fuhr in Eimeldingen einem vor ihm haltenden Pkw auf.

Der 57-Jährige befuhr die Freiburger Straße in Haltingen und soll zunächst auf Höhe eines Bankinstitutes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und kurzfristig den Gehweg teilweise befahren haben. Der Mann setzte seine Fahrt fort und in Höhe eines weiteren Bankinstitutes kam er abermals von der Fahrbahn auf den Gehweg ab. Im weiteren Verlauf durchfuhr er den Kreisverkehr bei der Abzweigung nach Ötlingen in Richtung Binzen und touchierte dabei den Bordstein. Danach passierte er den Kreisverkehr "Dreispitz" und bog nach Binzen ab. In Binzen, in Höhe eines Autohauses, kam er wieder von der Fahrbahn ab und befuhr kurzzeitig einen von der Fahrbahn abgetrennten Radweg. Im darauffolgenden Kreisverkehr in Binzen fuhr er auf die Mittelinsel auf und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er habe den Rückwärtsgang eingelegt und seine Fahrt durch den Kreisverkehr zurück in Richtung Kreisverkehr "Dreispitz" fortgesetzt. Im Kreisverkehr "Dreispitz" touchierte er nun eine Warnbarke und bog in Richtung Eimeldingen ab. Auf Höhe eines Autohofes soll der 57-Jährige mit seinem Pkw wieder zweimal von der Fahrbahn abgekommen sein. Nach dem Ortseingang Eimeldingen nahm eine 60-jährige Pkw-Fahrerin einen Polizeistreifenwagen mit Sondersignal wahr und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Unmittelbar danach fuhr der 57-Jährige auf den Pkw der 60-Jährigen auf und kam zum Stillstand. Aufgrund der Vermutung einer medizinischen / internistischen Ursache wurde der 57-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 57-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell