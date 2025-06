Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Nachbar reagiert auf Geräusche eines Einbruchversuches - unbekannter Täter ergreift die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am heutigen Montag (23.06.2025) ist es in der Zeit zwischen 01.40 Uhr und 01.50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße gekommen. Ein Nachbar, der Geräusche wahrgenommen hatte, schaltete sein Licht ein und schlug den oder die Täter so in die Flucht.

Gegen 01.50 Uhr nahm ein 54-jähriger Pinneberger ein lautes Knallgeräusch vom Grundstück seines Nachbarhauses wahr. Da die Bewohner nach seinem Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend waren, wollte er nachsehen und nahm auf dem Nachbargrundstück Taschenlampenschein wahr. Daraufhin schaltete der Mann bei sich die Hausbeleuchtung ein. Mindestens ein Täter sei dann fußläufig in Richtung Friedenstraße und mit unbekannter weiterer Richtung geflohen. Der oder die Täter haben es nicht in das Gebäudeinnere geschafft. Somit wurde auch kein Stehlgut erlangt. Eine Beschreibung zu eine Täter konnte nicht abgegeben werden.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Dort bittet man mögliche Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell