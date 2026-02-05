Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verletzte Radfahrerin nach Beinahezusammenstoß - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, den 17.01.2026, soll es gegen 15:30 Uhr auf der Andreas-Hofer-Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Der Unfall wurde erst im Nachgang bei der Polizei angezeigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren eine 64-jährige Radfahrerin sowie ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Andreas-Hofer-Straße stadtauswärts. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer soll auf Höhe der Hausnummer 146 zum Überhohlen auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein, musste aufgrund eines entgegenkommenden Pkw jedoch wieder auf seine Fahrbahn einscheren. Dabei kam es fast zu einer Kollision mit einer 64-jährigen Radfahrerin, welche in der Folge zu Sturz kam. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz verletzt und musste medizinisch versorgt werden

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich möglicherweise um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Ersthelfer sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

AKM

