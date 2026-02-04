PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannte Frau setzt Katzenbabys aus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 29. Januar, hat eine Zeugin beobachtet, wie eine unbekannte Frau gegen 20:45 Uhr eine Tüte in den Kronenmühlebach im Freiburger Stadtteil Haslach geworfen hatte.

Die Zeugin hatte die Unbekannte zuvor auf den Inhalt der Tüte angesprochen, weil daraus Geräusche zu hören waren, welche auf lebendige Tiere schließen ließen. Die Zeugin forderte die unbekannte Frau auf, den Inhalt der Tüte vorzuzeigen, woraufhin diese besagte Tüte einige Meter weiter in den Bach warf und davonlief. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Matthias-Blank-Straße/ Luckenbachweg.

Die Zeugin handelte umgehend, kletterte trotz Kälte in den Bach und holte die Tüte heraus. In dieser befanden sich drei Katzenbabys, welche sie unverzüglich in tierärztliche Obhut brachte. Bei den drei Kätzchen handelt es sich möglicherweise um sogenannte "Britisch Kurzhaar"-Katzen mit grauem Fell. Die Tiere sind aufgrund der Rettung durch die Zeugin und der tierärztlichen Versorgung inzwischen wieder wohlauf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der unbekannten Frau. Sie sei laut Angaben der Zeugin zwischen 60 und 70 Jahren alt, etwa 160-165 cm groß, trug graues, zusammengebundenes Haar, eine schwarze, hüftlange Winterjacke, dunkle Leggings und hat eine eher schmächtige Statur. Sie sprach deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent.

Hinweise bitte an den unter anderem für Tierschutzdelikte zuständigen Fachdienst der Polizei unter 0761 21689-200 oder das Polizeirevier Freiburg Süd (24/7) unter der Telefonnummer: 0761 882-4421.

rb (G/U)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

