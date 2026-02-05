Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall mit Pkw verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 04.02.2026, gegen 11:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Basler Straße und Konrad-Goldmann-Straße in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen einem 41 Jahre alten Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges, einem sogenannten E-Scooter, und einer 46-jährigen Autofahrerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe die Autofahrerin die Konrad-Goldmann-Straße befahren und eine für sie geltende Wartepflicht an der Basler Straße missachtet. In der Folge stieß sie beim Abbiegen mit dem 41-Jährigen zusammen. Der Mann habe dabei vermutlich den Schutzstreifen für den Fahrradverkehr verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung befahren.

Durch die Kollision wurde der Fahrer des E-Scooters schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Die Autofahrerin blieb augenscheinlich unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell