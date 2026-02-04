Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gutenburg: Auto kollidiert mit Felswand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 13:30 Uhr kam ein 27-jähriger BMW- Fahrer auf der L157 zwischen Witznau und Gutenburg aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Felswand. Der BWM wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro entstanden sein. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

