Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf der B34 - ein Leichtverletzter und 21.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Seat befuhr am Dienstag, 03.02.2026 gegen 07.00 Uhr eine 57 Jahre alte Frau die B34 von Warmbach kommend in Richtung Herten. Auf Höhe der Autobahnbrücke Rheinfelden-Süd staute sich der Verkehr zurück, woraufhin die 57-Jährige nach links auf die Abbiegespur des Gegenverkehrs fuhr, um an den Fahrzeugen vorbei zu fahren. Dabei kam ihr ein 39-jähriger Opel-Fahrer entgegen, welcher gerade nach links auf die A861 in Richtung Lörrach abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Opel-Fahrer leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Seat entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Opel rund 6.000 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell