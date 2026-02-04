PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Göschweiler: Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 30.01.2026 bis Montag, dem 02.02.2026 kam es an dem Bushaltestellenhäuschen Emil-Baader-Platz in Göschweiler zu einem Diebstahl, bei dem Kupferrohre durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet wurden. Der Wert der entwendeten Kupferrohre wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

/Schrei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

