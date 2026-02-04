PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferdienst - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend. 03.02.2026, kurz nach 21:30 Uhr soll der Fahrer eines Lieferdienstes auf der Berliner Allee im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Technische Fakultät» mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei auch zwei für ihn geltende rote Ampeln überfahren haben.

Ein Zeuge berichtete außerdem, dass der Wagen kurz zuvor beinahe mit seinem Auto sowie einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen sein soll, welcher die Straße überqueren wollte. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Fahrzeugbeschreibung gelang es der Polizei, den betroffenen Lieferdienst zu ermitteln. Eine Überprüfung an einer in der Nähe befindlichen Lieferdienst-Filiale führte zu einem möglichen Tatverdächtigen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat gegen den 20-Jährigen Mitarbeiter des Lieferdienstes ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht weitere Zeugen, denen die Fahrweise des Mannes ebenfalls aufgefallen war oder die durch dessen Fahrverhalten gefährdet oder gar geschädigt wurden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

