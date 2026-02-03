Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Nach Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, zwischen 06:00 Uhr und 17:10 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Endinger Straße in Königschaffhausen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei kam es auch zu Beschädigungen an mehreren Gegenständen. Letztendlich entwendeten die Unbekannten einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe.

Das Kriminalkommissariat Emmendigen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

