Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Nach Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, zwischen 06:00 Uhr und 17:10 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Endinger Straße in Königschaffhausen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei kam es auch zu Beschädigungen an mehreren Gegenständen. Letztendlich entwendeten die Unbekannten einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe.

Das Kriminalkommissariat Emmendigen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

