POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw aufgebrochen
Freiburg (ots)
Am Montag, 02.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.35 Uhr bis 18.40 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines Pkw der Marke Citroen ein und entwendete aus dem Kofferraum einen Rucksack. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Engeltalstraße in Wyhlen. Der Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt.
Noch eine Empfehlung der Polizei:
Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!
