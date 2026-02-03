PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 30.01.2026, 13.00 Uhr bis Montag, 
02.02.2026, 10.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die 
Glasscheibe einer Terrassentür ein, um in eine Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Rheinpark" in Friedlingen zu 
gelangen. Aus der Wohnung wurden kosmetische Erzeugnisse entwendet. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 16:44

    POL-FR: Bad Säckingen: Wohnungseinbruch - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 11.00 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 12:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Anwesen in der Bergseestraße. Sämtliche Stockwerke wurden durch die unbekannte Täterschaft durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:42

    POL-FR: Stühlingen: Brand eines Traktors

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.01.2026 gegen 12:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Traktor im Stühlinger Stadtteil Mauchen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Traktor dürfte ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:40

    POL-FR: Rickenbach: Kollision im Kurvenbereich- 2 Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 16:15 Uhr kam es auf der L152 von Rickenbach in Fahrtrichtung Bad Säckingen zu einer Kollision zwischen einem Dacia und einem Audi. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 69-jährige Dacia-Fahrer aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Audi einer 20-Jährigen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren