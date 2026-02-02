PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 11.00 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 12:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Anwesen in der Bergseestraße. Sämtliche Stockwerke wurden durch die unbekannte Täterschaft durchsucht und Möbelstücke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Bergseestraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

