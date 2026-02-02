POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeug beschädigt Grundstücksschranke - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Freitag, 30.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 11.50 Uhr, wurde nach Sachlage in einem Hinterhof in der Werderstraße Hausnummer 9 a eine Grundstücksschranke von einem Fahrzeug beschädigt. Eine Schadenshöhe an der Schranke kann noch nicht beziffert werden. Der Unfallort sei von mehreren Wohnhäusern umgeben. Das Polizeirevier erhofft sich daher Hinweise von Zeugen zum Unfallzeitpunkt, Unfallhergang und zu dem Verursacherfahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07623 7404-0, entgegen.
