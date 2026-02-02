PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an Fußgängerfurt - Fußgängerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 18.00 Uhr, soll es an einer Fußgängerfurt am Engelplatz zu einem Unfall zwischen einer 19-jährigen Frau, welche einen E-Scooter schob, und einem Pkw gekommen sein. Die 19-Jährige wollte bei Grünlicht die Fußgängerfurt in der Kreuzstraße überqueren. Ein unbekannter Pkw kam zu diesem Zeitpunkt von der Wallbrunnstraße und bog nach rechts in die Kreuzstraße ein. Hierbei wurde wohl die auf der Fußgängerfurt laufende 19-Jährige übersehen und der Pkw touchierte deren E-Scooter. Im weiteren Verlauf wurde der E-Scooter gegen das linke Bein der 19-Jährigen gedrückt. Die 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der Pkw fuhr in Richtung Stetten weiter. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um ein dunkles SUV mit Schweizer Kennzeichen handeln. Eine Frau soll den Pkw gefahren haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 15:45

    POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall an der Kreuzung "Hasenloch" führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 12.30 Uhr, kam es an der Kreuzung "Hasenloch" zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Pkws beteiligt waren. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer, eine 81-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 64-jährige Pkw-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 317 von Steinen kommend in Richtung Lörrach. An der Kreuzung ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:42

    POL-FR: Weil am Rhein: Missbrauch von Brandmeldern - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 19.00 Uhr, löste eine unbekannte Täterschaft wohl absichtlich hintereinander zwei verschiedene Brandmelder in einem großen Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen aus, was zur Folge hatte, dass das Einkaufscenter zweimal geräumt werden musste und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort erschien. Auch ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:38

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus im Huttinger Weg - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 20.45 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Reihenhaus im Huttinger Weg. Aus dem Haus wurden Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren