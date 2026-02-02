Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an Fußgängerfurt - Fußgängerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 18.00 Uhr, soll es an einer Fußgängerfurt am Engelplatz zu einem Unfall zwischen einer 19-jährigen Frau, welche einen E-Scooter schob, und einem Pkw gekommen sein. Die 19-Jährige wollte bei Grünlicht die Fußgängerfurt in der Kreuzstraße überqueren. Ein unbekannter Pkw kam zu diesem Zeitpunkt von der Wallbrunnstraße und bog nach rechts in die Kreuzstraße ein. Hierbei wurde wohl die auf der Fußgängerfurt laufende 19-Jährige übersehen und der Pkw touchierte deren E-Scooter. Im weiteren Verlauf wurde der E-Scooter gegen das linke Bein der 19-Jährigen gedrückt. Die 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der Pkw fuhr in Richtung Stetten weiter. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um ein dunkles SUV mit Schweizer Kennzeichen handeln. Eine Frau soll den Pkw gefahren haben.

