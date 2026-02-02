PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Missbrauch von Brandmeldern - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, kurz vor 19.00 Uhr, löste eine unbekannte Täterschaft wohl absichtlich hintereinander zwei verschiedene Brandmelder in einem großen Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen aus, was zur Folge hatte, dass das Einkaufscenter zweimal geräumt werden musste und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort erschien. Auch wurde dadurch der Fahrzeugverkehr sowie der Tramverkehr beeinträchtigt. Die Feuerwehr erkundete das Einkaufscenter und konnte einen wohl absichtlich ausgelösten Brandmelder feststellen. Nach dem Abrücken der Feuerwehr wurde ein weiterer Brandmelder in dem Einkaufscenter wohl auch wieder absichtlich ausgelöst, was die gleichen Prozedere zur Folge hatte. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch Kräfte von der Bundespolizei im Einsatz. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, hat wegen dem Verdacht des Missbrauches von Notrufeinrichtungen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in dem Einkaufscenter wahrgenommen haben und Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

