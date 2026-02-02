PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Verkehrsunfall mit Reifenplatzer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, den 31.01.2026 gegen 23:10 Uhr ereignete sich bei der Auffahrt Neustadt-Mitte auf die B31 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Autofahrer gegen einen auf der Straße liegenden Reifen fuhr. Der Reifen stammte von einem 29-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher ca. 100 Meter weiter mit einer Reifenpanne auf der B31 stand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 29 Jahre alte Autofahrer bereits zuvor mit einer Schutzplanke kollidiert, wodurch sein linker Vorderreifen vermutlich später auf der B31 platzte. Die Örtlichkeit, wo er mit der Schutzplanke kollidierte ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme in das örtliche Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

