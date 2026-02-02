Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Zimmerbrand ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 30.01.2026, gegen 20:00 Uhr gingen mehrere Notrufe anlässlich eines Brandes in einer Unterkunft in der Straße «Eichhof» in Simonswald ein.

Als die Polizei eintraf, hatte die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Simonswald den Brand in einem Zimmer bereits gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen war wohl eine Matratze und in der Folge ein Hochbett in Brand geraten. Als das Feuer ausbrach, hatten sich keine Personen in dem betroffenen Raum aufgehalten. Verletzt wurde demnach niemand.

Das betroffene Zimmer musste durch die Feuerwehr belüftet werden und bleibt vorerst unbewohnbar.

Ersten Erkenntnissen zu Folge kommt als mögliche Brandursache eine defekter Smartphone-Akku in Betracht. Hinweise für eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell