POL-FR: Freiburg-Herdern: Zwei Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich am Sonntag, 01.02.2026, in der Stadtstraße im Freiburgers Stadtteil Herdern zwei geparkte Autos beschädigt und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Der oder die vermeintliche Unfallverursacher/-in habe nach derzeitigen Erkenntnissen die Stadtstraße in Richtung Urbanstraße befahren und sei dabei aus unbekannten Gründen gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw gefahren. Dieser wurde durch den Zusammenstoß wiederrum auf einem daneben geparkten Auto geschoben. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Anschließend habe sich der oder die Verursacher von der Örtlichkeit entfernt. Nähere Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf über 20.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten und/ oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

