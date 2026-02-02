PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannter mit Inline-Skates belästigt Frau

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.01.2026, soll zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr ein Unbekannter mit Inline-Skates eine 26-jährige Frau von einem Supermarkt in der Karlsruher Straße bis zur Straßenbahnhaltestelle «Okenstraße» in der Habsburger Straße belästigt und beleidigt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Unbekannte die Frau, welche mit einem Kinderwagen unterwegs war, zunächst bedrängt. Der Mann soll sich der Geschädigten mehrfach in den Weg gestellt und sie sowie den Kinderwagen bespuckt haben. Ein vorbeilaufender Jogger eilte der Frau zur Hilfe und wurde von dem Unbekannten ebenfalls bespuckt. Der Inline-Skater setzte dem Jogger zunächst nach und versuchte anschließend wieder, die Frau zu belästigen. Dieser gelang es zwischenzeitlich, sich und ihren Säugling in einer Tankstelle in der Habsburger Straße in Sicherheit zu bringen. Der Unbekannte hielt sich noch einen Moment gegenüber der Tankstelle auf und beobachtete die Geschädigte eher er in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Frau und das Kind blieben unverletzt.

Weitere Hinweise zum Unbekannten sind derzeit nicht bekannt.

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel.: 0761 29607-0) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zum gesuchten Täter geben können. Insbesondere der bislang unbekannte Jogger, welcher versuche hatte, der Geschädigten zu helfen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Außerdem sollen sich im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Okenstraße» einige Personen aufgehalten haben, die den Vorfall wohl beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

