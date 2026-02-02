Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Kirchzarten: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 01.02.2026, kurz vor 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31, Höhe Himmelreich, bei dem mehrere Fahrzeugen beteiligt und insgesamt fünf Insassen verletzt wurden.

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin habe die Bundesstraße 31 in östliche Richtung befahren und sei dabei aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß die Frau mit einem mit zwei Personen besetzten, entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Das entgegenkommende Fahrzeug befuhr zu diesem Zeitpunkt den linken von insgesamt zwei in westlicher Richtung verlaufenden Fahrstreifen. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Wagen mit den zwei Insassen auf den rechten Fahrstreifen abgewiesen und kollidierte dort ebenfalls mit einem in Richtung Freiburg fahrenden Pkw, welcher ebenfalls mit zwei Personen besetzt war. Kurz darauf sei eine ebenfalls in Richtung Osten fahrende 66-Jährige Autofahrerin den zuvor verunfallten Fahrzeugen auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

An dem mit fünf Fahrzeugen beteiligten Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Die 40-Jährige Autofahrerin musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Die übrigen Verletzten wurden zur weiteren Versorgung ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Die B31 war für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

