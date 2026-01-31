Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Radbolzen an Pkw gelöst - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Herbolzheim

Am Freitag, 30.01.2026, im Zeitraum von 18:25 Uhr - 19:00 Uhr, wurde in Herbolzheim, Breisgauallee, an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, an einem Rad die Radbolzen gelöst.

Zur Tatzeit befand sich der Pkw, Marke Audi, Modell A6, Farbe Dunkelgrau, auf dem Parkplatz einer Spielothek abgestellt. Durch den oder die Täter wurden an dem Fahrzeug beim linken Vorderrad 4 der 5 Radbolzen gelöst und schließlich auch entwendet. Der 5. Radbolzen -welcher auch gelöst wurde- verblieb jedoch am Fahrzeug.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE FLZ/DS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell