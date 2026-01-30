PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.01.2026, kam es gegen 16:15 Uhr an der Ampelkreuzung A98 zur B34 in Unterlauchringen zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erkannte ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer einen an der roten Ampel wartenden Lieferwagen zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei beschädigte der Mercedes zunächst die Leitplanke und prallte im weiteren Verlauf auf das Heck des zwischenzeitlich anfahrenden Lieferwagens. Durch den Aufprall wurde der Mercedes-Fahrer und seine 82-jährige Mitfahrerin, sowie auch der 37 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens, wie auch dessen 30-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Alle vier wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
