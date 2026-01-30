PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachschaden von 4000 Euro an VW Mulivan - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die komplette rechte Seite eines VW Mulivans wurde von Unbekannten am Dienstag, 27.01.2026 gegen 15.30 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, beschädigt. Der VW stand geparkt an einer Schule in der Egerstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:20

    POL-FR: Lörrach: VW Passat auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde am Donnerstag, 29.01.2026 zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr ein VW Passat von Unbekannten beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße geparkt. Die Beschädigung auf der rechten Seite, zwischen Tankdeckel und hinterer Tür, beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:23

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Unbekannte entwenden Gartenmöbel eines Cafés - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 26.01.2026, und Dienstag, 27.01.2025, 12:00 Uhr, haben Unbekannte in der Marienstraße in der Freiburger Innenstadt mehrere Gartenmöbel eines dort befindlichen Cafés entwendet. Das Mobiliar befand sich in einem Vorgarten und konnte vermutlich nur unter Zuhilfenahme eines Transportfahrzeuges entwendet werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren