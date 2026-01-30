POL-FR: Weil am Rhein: Sachschaden von 4000 Euro an VW Mulivan - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Die komplette rechte Seite eines VW Mulivans wurde von Unbekannten am Dienstag, 27.01.2026 gegen 15.30 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, beschädigt. Der VW stand geparkt an einer Schule in der Egerstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
