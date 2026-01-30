POL-FR: Weil am Rhein: Sachschaden von 4000 Euro an VW Mulivan - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde am Donnerstag, 29.01.2026 zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr ein VW Passat von Unbekannten beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße geparkt. Die Beschädigung auf der rechten Seite, zwischen Tankdeckel und hinterer Tür, beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das ...

