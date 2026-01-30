Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Unbekannte entwenden Gartenmöbel eines Cafés - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 26.01.2026, und Dienstag, 27.01.2025, 12:00 Uhr, haben Unbekannte in der Marienstraße in der Freiburger Innenstadt mehrere Gartenmöbel eines dort befindlichen Cafés entwendet. Das Mobiliar befand sich in einem Vorgarten und konnte vermutlich nur unter Zuhilfenahme eines Transportfahrzeuges entwendet werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell