Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.01.2026, gegen 17:00 Uhr ereignete sich in im Kreuzungsbereich der Kappler und Ebneter Straße in Freiburg-Littenweiler ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem bisher unbekannten Autofahrer.

Eine 34 Jahre alte Frau habe laut derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem Pedelec die Kappler Straße in Richtung Osten befahren. Als die Frau den Kreuzungsbereich zur Ebneter Straße überqueren wollte, sei ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Wartepflicht aus der Ebneter Straße nach rechts in die Kappler Straße eingefahren. Die 34-Jährige stieß hierdurch mit dem Pkw zusammen und stürzte. Der unbekannte Fahrzeugführer sei daraufhin ausgestiegen und habe sich über den Zustand der Frau erkundigt. Da die Pedelec-Fahrerin zunächst keine Verletzungen an sich oder Schäden an ihrem Fahrrad feststellen konnte, setzten beide ihre Fahrt fort.

Erst einige Zeit später stellte die Frau fest, dass sie durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde und ihr Fahrrad beschädigt wurde. Daraufhin melde sie den Vorfall bei der Polizei.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und Angaben zu dem beteiligten Autofahrer machen können. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeuges, mutmaßlich ein schwarzer Mercedes-Benz mit Freiburger Kennzeichen, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

