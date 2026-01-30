PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: 61-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 30.01.2026, gegen 00:15 Uhr führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen eine Verkehrskontrolle in der Kenzinger Hauptstraße durch.

Der 61 Jahre alte Autofahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich ebenfalls heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille.

Der 61-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die 57-Jährige Halterin des Fahrzeuges wird nun ermittelt und geprüft, weshalb sie dem 61-Jährigen das Fahrzeug trotz fehlender Fahrerlaubnis überließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 08:52

    POL-FR: Glottertal: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

    Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger ist es am Donnerstagabend, 29.01.2026, gegen 18:40 Uhr in der Glottertäler Landstraße auf Höhe einer Tankstelle gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein 76-jähriger Fußgänger die Fahrbahn betreten um diese in nördliche Richtung zu überqueren. Dabei übersah er vermutlich ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:14

    POL-FR: Albbruck: Kollision beim Abbiegen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 28.01.2026, gegen 19.00 Uhr kam es an der Kreuzung der B34 in die Albtalstraße in Albbruck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Skoda- Fahrer beim Abbiegen von der B34 in die Albtalstraße ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich wodurch der Skoda-Fahrer und dessen Mitfahrer leicht verletzt wurden und durch den ...

    mehr
