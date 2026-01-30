Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: 61-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 30.01.2026, gegen 00:15 Uhr führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen eine Verkehrskontrolle in der Kenzinger Hauptstraße durch.

Der 61 Jahre alte Autofahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich ebenfalls heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille.

Der 61-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die 57-Jährige Halterin des Fahrzeuges wird nun ermittelt und geprüft, weshalb sie dem 61-Jährigen das Fahrzeug trotz fehlender Fahrerlaubnis überließ.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell