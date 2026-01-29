PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Murg: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle - Führerschein wird einbehalten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.01.2026, kam es gegen 18 Uhr zwischen Bad Säckingen und Murg zu zwei Unfallfluchten durch einen Verursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 93- jähriger Toyota-Fahrer bei Dunkelheit und starkem Regen zunächst kurz nach dem Ortsausgang Bad Säckingen in Fahrtrichtung Murg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Skoda. Die 33-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Am Skoda dürfte ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro entstanden sein. Der Toyota setzte seine Fahrt laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien fort und überfuhr vor dem Ortseingang Murg einen Leitpfosten. Erst an einer zwei Kilometer entfernten Bushaltestelle im Ortskern von Murg konnte der Fahrer durch die Polizei angetroffen werden. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein noch vor Ort einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

