Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Pkw durchbricht Schaufenster

Am Mittwochmittag, 28.01.2026, ereignete sich in der Staufener Straße in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor kurz nach 11:30 Uhr eine 65-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie vorwärts auf einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts fuhr. In der Folge beschleunigte der PKW stark, durchbrach das Schaufenster des Geschäfts und kollidiert mit zwei Personen, welche sich im Verkaufsraum aufhielten und hierdurch verletzt wurden.

Des Weiteren wurde eine Heizungsleitung beschädigt, wodurch Wasser unkontrolliert in den Verkaufsraum lief und diesen zum Teil unter Wasser setzte.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Durch das Polizeirevier Müllheim wurden die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

