Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Abbiegeunfall auf Bundesstraße führt zu starken Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.01.2026, gegen 15.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, bei der Einmündung zur Schopfheimer Straße (alte Bundesstraße 317), zu einem Unfall, an welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Lörrach und bog an der Einmündung Schopfheimer Straße nach links ab. Dabei übersah er wohl eine entgegenkommende 63-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkws war der Streckenabschnitt bis gegen 17.00 Uhr gesperrt, was zu dementsprechenden Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr führte.

