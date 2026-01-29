PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Mutmaßlich technischer Defekt führt zu Küchenbrand

Freiburg (ots)

Eine vermutlich defekte Geschirrspülmaschine hat am Mittwochmittag, 28.01.2026, gegen 14:00 Uhr zu einem Küchenbrand in der Dannergasse in Schallstadt geführt.

Eine Bewohnerin hatte zunächst die Feuerwehr verständigt, als sie einen Brand in der Küche in einer Wohnung im Haus bemerkte. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte das Feuer, das vermutlich an einer laufenden Spülmaschine entstanden war, gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich drei Personen im Haus. Diese blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst untersucht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 16:39

    POL-FR: Umkirch: 77-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

    Freiburg (ots) - Auf der B31a zwischen Umkirch und Gottenheim kam es am Dienstag, 27.01.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die B31a in westlicher Richtung. Unmittelbar nach der Bahnbrücke und vor der Einmündung zur L187 streifte er gegen 17:45 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache einen vor ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 16:11

    POL-FR: Titisee-Neustadt, Parkstraße: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

    Freiburg (ots) - Im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle in Titisee-Neustadt in der Parkstraße, wurde am Dienstagabend, 27.01.2026, gegen 20:25 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin angehalten. Hierbei konnte durch die Beamten leichter Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung . Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren