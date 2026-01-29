Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Mutmaßlich technischer Defekt führt zu Küchenbrand

Freiburg (ots)

Eine vermutlich defekte Geschirrspülmaschine hat am Mittwochmittag, 28.01.2026, gegen 14:00 Uhr zu einem Küchenbrand in der Dannergasse in Schallstadt geführt.

Eine Bewohnerin hatte zunächst die Feuerwehr verständigt, als sie einen Brand in der Küche in einer Wohnung im Haus bemerkte. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte das Feuer, das vermutlich an einer laufenden Spülmaschine entstanden war, gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich drei Personen im Haus. Diese blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst untersucht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ak

