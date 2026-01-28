POL-FR: Titisee-Neustadt, Parkstraße: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 27.01.2026, um ca. 16:20 Uhr kam es auf der L125 in Fahrtrichtung Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Bereich der Einmündung zur Krozinger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws. Durch die Kollision wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallhergang ist noch nicht ...

