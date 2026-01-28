PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Parkstraße: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle in Titisee-Neustadt in der Parkstraße, wurde am Dienstagabend, 27.01.2026, gegen 20:25 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin angehalten. Hierbei konnte durch die Beamten leichter Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung . Auf die junge Frau kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

/and

