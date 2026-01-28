PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Tumringen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 19.45
Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die Glasscheibe eines 
Fensters ein, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der 
Theodor-Heuss-Straße zu gelangen. Hier liegen noch keine Erkenntnisse
über das Diebesgut vor. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 
Das Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße befindet sich unweit
der Einmündung zum Berner Weg.

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:37

    POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 27.01.2026, um ca. 16:20 Uhr kam es auf der L125 in Fahrtrichtung Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Bereich der Einmündung zur Krozinger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws. Durch die Kollision wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallhergang ist noch nicht ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 16:23

    POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Wutöschingen: Rotlicht missachtet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die Personen, die am Haltepunkt an den Gleisen standen und den unten genannten Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar. Ursprungsmeldung: Freiburg Am Sonntag, 25.01.2026, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren