PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Verstärkte Polizeikontrollen während der Fasnachtszeit

Freiburg (ots)

In den kommenden Wochen finden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zahlreiche Fasnachtsveranstaltungen statt. Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei während der "fünften Jahreszeit" ihre Präsenz deutlich erhöhen.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf verstärkten Kontrollen zur Durchsetzung des Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr. Darüber hinaus führt die Polizei intensive Verkehrskontrollen durch, um alkohol- und drogenbedingte Fahrten zu verhindern und die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen.

Damit alle unbeschwert und sicher feiern können, gibt Ihre Polizei folgende Hinweise:

   - Achten Sie aufeinander: Gehen Sie möglichst in der Gruppe und 
     behalten Sie sich gegenseitig im Blick.
   - Sorgen Sie für einen sicheren Heimweg: Wenn eine Freundin oder 
     ein Bekannter stark alkoholisiert ist, organisieren Sie Hilfe - 
     zum Beispiel durch ein Taxi.
   - Behalten Sie Getränke im Auge: Lassen Sie Ihr eigenes Getränk 
     sowie die Getränke Ihrer Begleitpersonen nicht unbeaufsichtigt 
     stehen.
   - Setzen Sie klare Grenzen: Wehren Sie sich gegen Belästigungen 
     und unerwünschten Körperkontakt - auch im Bekanntenkreis. Zeigen
     Sie deutlich, dass Sie solches Verhalten nicht tolerieren.
   - Holen Sie sich Unterstützung: Bitten Sie Freunde, unbeteiligte 
     Personen oder Mitarbeitende des Veranstaltungsortes um Hilfe.
   - Seien Sie erreichbar: Achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon 
     geladen und griffbereit ist.
   - Zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen: Wenden Sie sich 
     im Notfall sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie oder andere
     bedroht oder angegriffen werden.
   - Kommen Sie sicher nach Hause: Nutzen Sie öffentliche 
     Verkehrsmittel oder Taxis und verzichten Sie auf das Fahren 
     unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Das Polizeipräsidium Freiburg wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine fröhliche, aber vor allem sichere Fasnachtszeit.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 16:23

    POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Wutöschingen: Rotlicht missachtet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die Personen, die am Haltepunkt an den Gleisen standen und den unten genannten Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar. Ursprungsmeldung: Freiburg Am Sonntag, 25.01.2026, gegen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 16:22

    POL-FR: Bad Säckingen: Auto gegen Baum

    Freiburg (ots) - Am Montag, 26.01.2025, gegen 16:15 Uhr verlor ein 32- jähriger Mercedes- Fahrer, vermutlich aufgrund mangelhafter Bereifung, die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein 29 Jahre alter Mitfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes wurde erheblich ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 16:21

    POL-FR: Weilheim/ Brunnadern: Hund verursacht Auffahrunfall

    Freiburg (ots) - Am Montag, 26.01.2026, gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B500 auf Höhe der Ortschaft Brunnadern. Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 39- jährige Mercedes- Fahrerin eine Vollbremsung einleiten, da ein Hund in die Fahrbahn rannte. Eine folgende 71-Jährige konnte mit ihrem Toyota nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dadurch wurde die 39- Jährige leicht verletzt und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren