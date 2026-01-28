Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Verstärkte Polizeikontrollen während der Fasnachtszeit

Freiburg (ots)

In den kommenden Wochen finden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zahlreiche Fasnachtsveranstaltungen statt. Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei während der "fünften Jahreszeit" ihre Präsenz deutlich erhöhen.

Ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf verstärkten Kontrollen zur Durchsetzung des Messerverbots im öffentlichen Personennahverkehr. Darüber hinaus führt die Polizei intensive Verkehrskontrollen durch, um alkohol- und drogenbedingte Fahrten zu verhindern und die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen.

Damit alle unbeschwert und sicher feiern können, gibt Ihre Polizei folgende Hinweise:

- Achten Sie aufeinander: Gehen Sie möglichst in der Gruppe und behalten Sie sich gegenseitig im Blick. - Sorgen Sie für einen sicheren Heimweg: Wenn eine Freundin oder ein Bekannter stark alkoholisiert ist, organisieren Sie Hilfe - zum Beispiel durch ein Taxi. - Behalten Sie Getränke im Auge: Lassen Sie Ihr eigenes Getränk sowie die Getränke Ihrer Begleitpersonen nicht unbeaufsichtigt stehen. - Setzen Sie klare Grenzen: Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten Körperkontakt - auch im Bekanntenkreis. Zeigen Sie deutlich, dass Sie solches Verhalten nicht tolerieren. - Holen Sie sich Unterstützung: Bitten Sie Freunde, unbeteiligte Personen oder Mitarbeitende des Veranstaltungsortes um Hilfe. - Seien Sie erreichbar: Achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon geladen und griffbereit ist. - Zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen: Wenden Sie sich im Notfall sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie oder andere bedroht oder angegriffen werden. - Kommen Sie sicher nach Hause: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis und verzichten Sie auf das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Das Polizeipräsidium Freiburg wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine fröhliche, aber vor allem sichere Fasnachtszeit.

