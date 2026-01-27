Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto gegen Baum

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.01.2025, gegen 16:15 Uhr verlor ein 32- jähriger Mercedes- Fahrer, vermutlich aufgrund mangelhafter Bereifung, die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein 29 Jahre alter Mitfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden sein

