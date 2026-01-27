POL-FR: Bad Säckingen: Auto gegen Baum
Freiburg (ots)
Am Montag, 26.01.2025, gegen 16:15 Uhr verlor ein 32- jähriger Mercedes- Fahrer, vermutlich aufgrund mangelhafter Bereifung, die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein 29 Jahre alter Mitfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden sein
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell