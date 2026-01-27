Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Diebstahl von eBikes am helllichten Tag

Am Montag, 26.01.2026, gegen 14.00 Uhr wurde ein männlicher Tatverdächtiger in der Schillerstraße in Tiengen beobachtet, wie er sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhäuschen verschaffte und ein eBike der Marke Cube entwendete. Kurz darauf kam der Tatverdächtige zurück und entwendete ein zweites eBike aus dem Schuppen. Dabei konnte die Tat durch Zeugen gefilmt werden, während zeitgleich die Polizei alarmiert wurde. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Tatverdächtige unerkannt fliehen. Der Tatverdächtige wird auf ca. 30 Jahre geschätzt und trug bei der Tatausübung eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Schillerstraße und der Umgebung beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der eBikes oder den unbekannten Täter geben können. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

