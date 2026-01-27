Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Studerstraße: Mutmaßlicher Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 24.01.2026, in der Zeit zwischen 10:00 und 10:15 Uhr, parkte ein bislang unbekannter Autofahrer neben einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Studerstraße in Löffingen. Beim Ausfahren aus der Parklücke streifte der Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand am daneben geparkten Fahrzeug entlang, sodass bei diesem ein Streifschaden am Radlauf hinten links entstand. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Autofahrer machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

