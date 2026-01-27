PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Dank eines Zeugen konnte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin ermittelt werden, die verdächtigt wird eine Unfallflucht begangen zu haben. Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 14.20 Uhr, parkte die 49-Jährigen mit ihrem Pkw in der Tiefgarage Salmegg aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei die Fahrzeugfront eines geparkten Teslas. Danach entfernte sie sich von der Örtlichkeit. Ein Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten. Er merkte sich die Kennzeichen der unfallbeteiligten Pkws und informierte die Polizei. Der Sachschaden an dem Tesla wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Pkw der 49-Jährigen auf etwa 1.000 Euro. Im Nachgang konnte die 49-Jährige zuhause angetroffen und als Tatverdächtige belehrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:16

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 26.01.2026, gegen 18.10 Uhr, warf eine unbekannte Täterschaft eine Glasscheibe einer Terrassentür ein, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Baselblick" zu gelangen. Bei der Tatausführung wurde die Täterschaft von einer heimkommenden Bewohnerin gestört. Die Täterschaft konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:10

    POL-FR: Lörrach: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 26.01.2026, gegen 18.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bahnhof- / Schwarzwald- / Grether- / Milkastraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Eine 79-jährige Frau befuhr mit einem VW Polo die Milkastraße und beabsichtigte nach links in die Gretherstraße einzubiegen. Bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage sei sie losgefahren, musste ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:57

    POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall - Fußgängerin verletzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 27.01.2025, gegen 07:50 Uhr kam es in Emmendingen an der Einmündung Weinstockstraße / Schlosserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin querte gemeinsam mit ihrem Hund die Schlosserstraße in Richtung Hochburger Straße. Ein Pkw, der aus der Schlosserstraße kam und nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren