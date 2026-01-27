Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Dank eines Zeugen konnte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin ermittelt werden, die verdächtigt wird eine Unfallflucht begangen zu haben. Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 14.20 Uhr, parkte die 49-Jährigen mit ihrem Pkw in der Tiefgarage Salmegg aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei die Fahrzeugfront eines geparkten Teslas. Danach entfernte sie sich von der Örtlichkeit. Ein Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten. Er merkte sich die Kennzeichen der unfallbeteiligten Pkws und informierte die Polizei. Der Sachschaden an dem Tesla wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Pkw der 49-Jährigen auf etwa 1.000 Euro. Im Nachgang konnte die 49-Jährige zuhause angetroffen und als Tatverdächtige belehrt werden.

