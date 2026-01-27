Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.01.2026, gegen 18.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bahnhof- / Schwarzwald- / Grether- / Milkastraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Eine 79-jährige Frau befuhr mit einem VW Polo die Milkastraße und beabsichtigte nach links in die Gretherstraße einzubiegen. Bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage sei sie losgefahren, musste dann aber wegen Gegenverkehr kurz anhalten. Anschließend bog sie links ab. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit einem Mercedes-Benz die Bahnhofstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Gretherstraße überqueren. Er habe bei Rotlicht an der Lichtzeichenanlage zunächst angehalten und sei dann bei Grünlicht losgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Lörrach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und / oder Angaben zu der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell