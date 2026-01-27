Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall - Fußgängerin verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 27.01.2025, gegen 07:50 Uhr kam es in Emmendingen an der Einmündung Weinstockstraße / Schlosserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Die Fußgängerin querte gemeinsam mit ihrem Hund die Schlosserstraße in Richtung Hochburger Straße. Ein Pkw, der aus der Schlosserstraße kam und nach rechts in die Weinstockstraße abbog, übersah offenbar die Fußgängerin. In der Folge kam es zur Kollision, wodurch die Fußgängerin stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich beim zuständigen Polizeirevier zu melden. Insbesondere zwei bislang unbekannte Passantinnen, die den Unfallhergang beobachtet haben sollen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641 582-0 in Verbindung zu setzen.

PR Emmendingen/CL

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell