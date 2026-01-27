Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: 78-Jähriger nach Unfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine verstorben

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 21.01.2026, gegen 18 Uhr, verunglückte ein 78-Jähriger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf einer Weide in Freiamt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam das Fahrzeug beim Rückwärtsrangieren aus bislang unbekannter Ursache vom Weg ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 23. Januar verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Verkehrspolizei Freiburg geführt.

oec

