Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026 gegen 01:00 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand eines Mehrfamilienhauses in Breisach, Ortsteil Niederrimsingen.

Beim Eintreffen vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte Feuer aus einer Dachgeschosswohnung fest. Die Feuerwehr Breisach hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten begonnen, in deren Zuge der Dachstuhl geöffnet werden musste.

Alle Bewohner konnten das Anwesen selbstständig verlassen. Eine Person wurde mit leichten Verbrennungen in die Uniklinik Freiburg verbracht.

Im Verlauf des Morgens entstand an der Örtlichkeit erneut ein Brand, mutmaßlich ausgehend vom Brandschutt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Breisach gelöscht werden.

In dem Anwesen befinden sich insgesamt sechs Wohnparteien. Vier davon sind weiterhin bewohnbar, eine weitere Wohnung ist unbewohnt. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung, von welcher der Brand mutmaßlich seinen Ursprung nahm, können bis auf Weiteres nicht in ihre Wohnung zurückkehren.

Neben dem Polizeirevier Breisach befanden sich das DRK und die Freiwillige Feuerwehr Breisach im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei Breisach ermittelt in dem Fall.

Medienrückfragen bitte an:
Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

