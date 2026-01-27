POL-FR: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Montag, den 26.01.2026, gegen 13:20 Uhr, kam es an der Einmündung Elsässer Straße in die Wirthstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 74-jährige Pkw-Fahrer die Elsässer Straße in nördlicher Richtung. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer überquerte bei roter Ampel die Fahrbahn und prallte gegen den Pkw. Daraufhin entfernte sich der E-Scooter-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 12-13 Jahre alt - Schwarze, mittelelange Haare - Schlanke Statur - Dunkle Kleidung
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.
AKM
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell