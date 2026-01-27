Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/ Brunnadern: Hund verursacht Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.01.2026, gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B500 auf Höhe der Ortschaft Brunnadern. Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 39- jährige Mercedes- Fahrerin eine Vollbremsung einleiten, da ein Hund in die Fahrbahn rannte. Eine folgende 71-Jährige konnte mit ihrem Toyota nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dadurch wurde die 39- Jährige leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Hund blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro entstanden sein.

