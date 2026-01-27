Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Wutöschingen: Rotlicht missachtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die Personen, die am Haltepunkt an den Gleisen standen und den unten genannten Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr kam es auf der B314 an der Ampelkreuzung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Stühlingen unterwegs war, die rot zeigende Ampel missachtet haben und kollidierte mit einem aus Richtung Hauptstraße kommenden Ford, der nach links in Richtung Lauchringen abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen des Fords, sowie die beiden Insassen des Mercedes leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt, wird aber auf mehrere tausend Euro geschätzt.

