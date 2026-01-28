Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026, um ca. 16:20 Uhr kam es auf der L125 in Fahrtrichtung Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Bereich der Einmündung zur Krozinger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws. Durch die Kollision wurden zwei Personen verletzt. Der Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen 17.45 Uhr war die Fahrbahn wieder vollumfänglich befahrbar.

AKM

