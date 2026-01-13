Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 04:01 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Friederikenstraße in Papenburg zu einem bewaffneten Raubüberfall.

Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte einen 22-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Waffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem der Mitarbeiter dem Täter das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in zunächst unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine helle Hose sowie helle Turnschuhe. Zudem war er komplett schwarz vermummt. Seine Körpergröße wird auf etwa 185 bis 190 cm geschätzt. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell