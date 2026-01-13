PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Pkw gerät im Kreuzungsbereich in Brand

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 11:12 Uhr, geriet ein Pkw im Kreuzungsbereich der Neuenhauser Straße / Altendorfer Ring in Nordhorn in Brand.

Der 68-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte, mit einem Mercedes ML samt Anhänger von der Neuenhauser Straße nach links auf den Altendorfer Ring abzubiegen, als das Fahrzeug im Kreuzungsbereich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen, sodass sich der Schaden auf den Motorbereich beschränkte. Der 68-Jährige und sein 69-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der mitgeführte Anhänger blieb unbeschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

